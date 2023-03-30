Yolun, Kabalak, Kurtsuyu, Şifalısu ve Tepeköy mevkilerinde kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.