Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kar yağışı etkili oldu
Düzce'de kar yağışı D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının iki gündür devam ettiği bölgede tipinin de etkisiyle ufak çaplı kazaların meydana geldiği bağlantı yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yolun, Kabalak, Kurtsuyu, Şifalısu ve Tepeköy mevkilerinde kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Düzce
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