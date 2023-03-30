Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı. Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesi Ergene mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler bölgede yaptığı kontrolde 5 kişiyi kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli
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