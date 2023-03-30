Kent merkezine yakın köylerde kar kalınlığı dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle 30 santimetreyi geçti.

Hava sıcaklığının iyice düşmesinin ardından kar, şehir merkezinde de etkili oldu, yollar, araçların üzeri ve binaların çatıları beyaz örtü ile kaplandı.

Kapaklı Köyü Muhtarı Şükrü Aydın, kurak geçen günlerin ardından özlemle bekledikleri kara kavuştuklarını söyledi.

Köylerinin 1240 metre rakımda bulunduğunu ve her sene bazı günlerde 1 metreyi aşan kar kalınlıklarını gördüklerini belirten Aydın, "Geç geldi ama inşallah yüzümüzü güldürür. Kar ve yağmur olmasa bolluk bereket olmaz" dedi.