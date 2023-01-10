Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 15:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da tekvando il şampiyonası başladı
[Fotograf: İHA]
Tekvando il şampiyonası, 110 sporcunun katılımıyla Elazığ’da başladı.
Okul sporları faaliyet programında yer alan Tekvando Yıldızlar Gençler il şampiyonası müsabakaları 110 sporcunun katılımı ile Yakup Kılıç Spor Salonunda başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Okul sporları faaliyet takviminde yer alan Tekvando Yıldızlar Gençler il şampiyonası müsabakaları çerçevesinde Tekvando Yıldızlar Gençler müsabakaları başlamıştır. Müsabakalar da mücadele eden sporcularımıza başarılar dileriz'' denildi.
Etiketler: Elazığ
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