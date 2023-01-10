Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kütahya il genelinde beklenen yağışların, 11 Ocak 2023 Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, bin 200 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.