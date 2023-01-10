Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da hırsızlar suçüstü yakalandı
Şanlıurfa’da bir eve hırsızlık yapmak amacıyla giren 3 kadın, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı 10 Temmuz Caddesi'nde yaşandı.
Cadde üzerindeki bir eve kimliği belirsiz 3 kadının kapıyı farklı yöntemlerle açıp girdiğini görenler polise haber verdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, içerdeki kadınları hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan kadınlar, Fırat Polis Merkezine götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlar, adliyeye sevk edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Şanlıurfa
Son Haberler
- 16:41
- 16:35
- 16:23
- 16:19
- 16:12
Sıradaki Haber
Mardin'de rahatsızlanan 5 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz