Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören 5 aylık Zehra Beren E'ye konjenital trakeomalazi tanısı konuldu.

Bebeğin Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Zehra Beren E. için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Mardin Havalimanı'na ulaştırılan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.