Kilis Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde polis ekipleri, yabancı uyruklu 21 yaşındaki H.K., 19 yaşındaki A.E.H., 18 yaşındaki H.A., ve 15 yaşındaki D.İ., isimli şahısları yasadışı yolları ile girdiğini belirledi.



Ekipler, şahısları Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ederken, ekipler 37 yaşındaki M.E.D., 34 yaşındaki A.H.E. isimli şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili 1 kişinin de arandığı öğrenildi.