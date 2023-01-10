Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 14:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis'te 4 göçmen yakalandı
Türkiye'ye kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu şahıs parkta yakalandı, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.
Kilis Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde polis ekipleri, yabancı uyruklu 21 yaşındaki H.K., 19 yaşındaki A.E.H., 18 yaşındaki H.A., ve 15 yaşındaki D.İ., isimli şahısları yasadışı yolları ile girdiğini belirledi.
Ekipler, şahısları Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ederken, ekipler 37 yaşındaki M.E.D., 34 yaşındaki A.H.E. isimli şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili 1 kişinin de arandığı öğrenildi.
Etiketler: Kilis
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