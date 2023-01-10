Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 28 bin fidanla 'Türkiye Yüzyılı' yazıldı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, 1950 metrekare alana 28 bin fidanla "Türkiye Yüzyılı" yazısı oluşturuldu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ile Osmaniye-Bahçe kara yolunun kesiştiği hakim tepede Düziçi Orman İşletme Şefliğince gerçekleştirilen çalışma 25 işçiyle 15 günde tamamlandı.
Vali Erdinç Yılmaz, tamamlanan çalışmayı yerinde inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Yılmaz, inceleme sonunda bölgeye fidan dikip can suyu verdi, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Osmaniye
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