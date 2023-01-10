İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda Düzce'de 15 köy okulunun dönüşümü kısa sürede tamamlandı.

Okullar Köy Yaşam Merkezi olarak öğrencilerin ve halkın hizmetine açılırken, 26 okulun da yeniden eğitim birimi olarak kullanılabilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Düzce'de hizmete açılan Köy Yaşam Merkezleri'nde ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri öğrenim görürken, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda halk eğitimi kursları, yaz ve kış kampı gibi faaliyetler düzenleniyor.

Merkezlerde "Hayat Boyu Öğrenme" faaliyetleri kapsamında ev tekstil ürünleri hazırlama, dikiş-nakış, fındık budama, Kur'an Kursu, aile okulu, okuma yazma gibi 24 farklı alanda kurs açıldı. Kurslara 410 kişi katılım sağladı.