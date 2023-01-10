Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da öğrenci servisi şarampole devrildi
Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 öğrenci yaralandı.
Aydoğan Mahallesi mevkisinde H.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi şarampole devrildi.
Servistekiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.
Kazada yaralanan 8 öğrenciden 4'ü sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Gölköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, kazanın gizli buzlanma nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.
Etiketler: Ordu
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