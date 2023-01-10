Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu emniyeti geçen yıl uyuşturucu operasyonlarıyla suçlulara göz açtırmadı
Bolu İl Emniyet Müdürlüğünce geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 426 şüpheliden 45'i tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022'de kent genelinde 258 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 426 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 45'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Polis ekiplerince yapılan aramalarda, çok miktarda farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
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