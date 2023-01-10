Olay Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytepe 5. Cadde’de sokağa araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde bulunan bir daireye pompalı tüfek ile ateş açıp olay yerinden kaçtılar.

Silah seslerini duyan ikamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili başlatılan çalışma sürüyor.