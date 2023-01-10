Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobil bariyerlere çarptı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.Ü. idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Pazarağaç beldesi girişinde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan A.Ü. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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