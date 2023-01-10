İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Ocak'ta terör örgütü PKK/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, C.A, H.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de, 6 Ocak'ta PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalanmış, adreslerde 500 gram patlayıcı ve fünye ile örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, örgütsel kitaplar, çok sayıda silah, dijital materyal, kartuş ve fişek ele geçirilmişti.