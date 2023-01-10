Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde’de kaza: Su kanalında askıda kaldı
Niğde’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobiller su kanalında asılı kalırken, 1 kişi yaralandı.
Selçuk Mahallesi kanal boyu caddesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobiller su kanalının kenarında asılı kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, asılı kalan araçlar da bulundukları yerden çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Niğde
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