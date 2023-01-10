Özel İdareden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsimi boyunca vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Karla mücadelede 150 personelin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 29'u greyder olmak üzere yaklaşık 100 aracın da il genelinde hizmet vereceği aktarıldı.

Açıklamada, sorumluluk alanlarındaki yollarda tuzlama çalışmalarına ise devam edildiği kaydedildi.