Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun İl Özel İdaresi karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı
Giresun İl Özel İdaresinin karla mücadele için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.
Özel İdareden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsimi boyunca vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.
Karla mücadelede 150 personelin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 29'u greyder olmak üzere yaklaşık 100 aracın da il genelinde hizmet vereceği aktarıldı.
Açıklamada, sorumluluk alanlarındaki yollarda tuzlama çalışmalarına ise devam edildiği kaydedildi.
Etiketler: Giresun Hava Durumu
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