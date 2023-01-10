Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 12:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yalova’da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
İstanbul-İzmir otoyolu Kılıç Kavşağı’nda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır İstanbul-İzmir otoyolu Kılıç Kavşağı’nda kontrolden çıkarak yan devrildi.
Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Yaralı Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Etiketler: Yalova Trafik Kazası
Son Haberler
- 13:39
- 13:12
- 13:09
- 13:09
- 13:04
Sıradaki Haber
İzmir'de temizlik personeline tokat atan zanlı serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz