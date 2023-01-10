Hipodromda at yarışlarının ardından temizlik personeli İrfan G. ile M.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, M.D'nin tartıştığı temizlik personeli İrfan G'yi ittiği, eliyle ağzını kapatıp tokat attığı anlar görülüyor.

Olayın ardından temizlik personeli İrfan G. ve temizlik firmasının yetkilisi polise şikayette bulundu.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.