Kırklareli Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu arada göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 360 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 126'sı tutuklandı.

Olaylarda kullanılan 348 araca ise el konuldu.