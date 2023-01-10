Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kumar oynayan 44 kişiye 178 bin lira ceza
Adana'da 12 iş yerine yapılan baskında kumar oynadığı belirlenen 44 kişiye 178 bin 420 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kumar oynatıldığını belirlediği 12 iş yerine baskın yaptı.
Ekiplerce, iş yerlerinde kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 178 bin 420 lira ceza kesildi.
Öte yandan, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Adana
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