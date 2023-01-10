Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 14:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karabük'te soba gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Y. K. (86) ve eşi Z. K. (79) hayatını kaybetti.
Olay, Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi Ömerbeyoğlu Sokak’ta 2 katlı evin alt katında meydana geldi.
Y. K. (86) ve eşi Z. K.'dan (79) haber alamayan oğulları İ. K. eve geldi. Eve giren İ. K., anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Y.K ve Z. K. çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Y.K ve Z. K.'nın cenazeleri morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Karabük Soba Zehirlemesi
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