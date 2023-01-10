Merkez Nilüfer ilçesinde birbirlerine yakın bölgede 3 farklı evden hırsızlık gerçekleşti.

İhbar üzerine hırsızlıkları araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan 150 farklı güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Şüphelilerin H.S. ile Y.E.T. olduğunu ve metroyla geldikleri bölgede yaya olarak araştırma yaptıktan sonra ikametlere tırmanarak hırsızlık yaptığını belirleyen ekipler, H.S. ve Y.E.T'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.