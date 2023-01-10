Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
H.T'nin kullandığı kamyonet, Kayseri-Sivas kara yolunun Gücük köyü kavşağında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Sivas
Son Haberler
- 15:11
- 15:08
- 14:52
- 14:48
- 14:34
Sıradaki Haber
Düzce'de 15 okul köy yaşam merkezine dönüştürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz