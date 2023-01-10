Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan Ömer Ç'ye ait evde ve eklentilerinde yapılan aramada 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ömer Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Eskişehir
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