Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü 2022-2023 Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda bölgede II. grup kuşlar kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik ve I. grup memeli av hayvanlarının yabani tavşan, ada tavşanı, tilki ve kaya sansarının av sezonu, 08.01.2023 tarihi itibariyle sona erdiğini duyurdu.



Belirtilen tarihten sonra yasaklanan hayvanları avlayanlar hakkında yasal işlem yapılacağına dikkat çekildi.