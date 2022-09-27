İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abdurrahman Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Şüpheli İ.H'nın otomobilinde bir miktar esrar ve metamfetamin ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.