Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 4 bin 765 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Defne ilçesinde 4 bin 765 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeköy Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
İkamette yapılan aramada, 4 bin 765 litre sahte içki ile 2 pompalı tüfek bulundu.
Gözaltına alınan M.T, C.T, S.T, E.D. ve İ.R'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hatay Sahte İçki
Son Haberler
- 10:01
- 09:53
- 10:01
- 09:55
- 09:40
Sıradaki Haber
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz