Akşam saatlerinde Batman-Beşiri Kara yolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Melik Alaağaç, hızla gelen otomobilin altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların yardım talebi üzerinde olay yerine ambulans gönderildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan 8 yaşındaki Melik Alaağaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.