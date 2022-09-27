Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 01:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk yaşamını yitirdi
[Fotograf: İHA]
Batman'ın Beşiri ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde Batman-Beşiri Kara yolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Melik Alaağaç, hızla gelen otomobilin altında kaldı.
Kazayı gören vatandaşların yardım talebi üzerinde olay yerine ambulans gönderildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan 8 yaşındaki Melik Alaağaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Batman
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