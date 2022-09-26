Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.

Aydıntepe Yaylası'nda yaşayan Ayhan Şentürk, yakın zamanda yayladan ineceklerini, kar yağmasıyla son hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Son iki yıldır yaylalarına eylülde kar yağdığını belirten Şentürk, havaların yeniden ısınmasını beklediklerini dile getirdi.

Günbuldu köyüne yolcu götüren taksici Yakup Bayram da kara hazırlıksız yakalandığını ifade ederek, "Kar yağdığını tahmin edemedik. Neyse ki asfaltta kar tutmamış, yoksa yollarda kalacaktık. Kış geldi sayılır. Bundan sonra tedbirimizi buna göre alacağız" dedi.