Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de otomobil devrildi: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Hereke Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Olayın ardından bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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