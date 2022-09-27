Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da ev yangını
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Camikebir Mahallesi'nde Ayşe Bölükbaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye bildirdi. Yangın, Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında evde büyük çaplı hasar meydana geldi.
Son Haberler
- 10:01
- 09:53
- 10:01
- 09:55
- 09:40
Sıradaki Haber
Hatay'da 4 bin 765 litre sahte içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz