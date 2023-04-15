Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 31 zanlı gözaltına alındı.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan 3 zanlı yakalanarak adli makamlara teslim edildi.