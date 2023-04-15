Parçalı Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 15.04.2023 12:03

Çiftçilere yüzde 75 hibe ile yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere yüzde 75 hibe ile yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Çiftçilere yüzde 75 hibe ile yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanların ve tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla, Sandıklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığı ile yüzde 75 hibe katkılı, yüzde 25 çiftçi katkılı yağlık ayçiçeği projesine başvuran çiftçiler tohumlarını teslim aldı.

Müracaatta bulunan ve hak sahibi olarak belirlenen çiftçilere Sandıklı tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tohumların dağıtımı yapıldı.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Sağanak yağış nedeni ile tahrip olan yol ve menfezler onarılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Sudan ordusu: HDK, devlet ve milli güvenlik için isyancı güce dönüştü
13:29
Kağızman-Ağrı kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
13:30
Azerbaycan, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'ndaki sporcularını geri çekecek
13:25
Mısır'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:24
Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da lider
13:25
İMECE'den ilk sinyal alındı
Van'da havaların ısınmasıyla sürüler ağıllardan çıkarıldı
Van'da havaların ısınmasıyla sürüler ağıllardan çıkarıldı
FOTO FOKUS
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başladı
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ