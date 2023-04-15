Çiftçilere yüzde 75 hibe ile yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanların ve tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla, Sandıklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığı ile yüzde 75 hibe katkılı, yüzde 25 çiftçi katkılı yağlık ayçiçeği projesine başvuran çiftçiler tohumlarını teslim aldı.



Müracaatta bulunan ve hak sahibi olarak belirlenen çiftçilere Sandıklı tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tohumların dağıtımı yapıldı.