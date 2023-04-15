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Güncel
İHA 15.04.2023 11:58

Sağanak yağış nedeni ile tahrip olan yol ve menfezler onarılıyor

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeni ile tahrip olan yol, köprü ve menfezler onarılıyor.

Sağanak yağış nedeni ile tahrip olan yol ve menfezler onarılıyor

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tahribata uğrayan Palu ilçesi Gökdere-Büyükçaltı grup yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Sağanak yağış nedeni ile tahrip olan yol ve menfezler onarılıyor



Bunun üzerine Akbulut köyü girişi ve Büyükçaltı köyü girişindeki yollarda ve köprü, menfez gibi sanat yapılarının bulunduğu yol kesimlerinde, İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. Ayrıca Sivrice ilçesi köy yollarında da benzer şekilde yağış nedeniyle tahrip olan güzergahlarda da çalışmalara başlandığı ve kısa süre içerisinde ulaşımın normal seyrine ulaşacağı bildirildi. 

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