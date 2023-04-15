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Güncel
AA 15.04.2023 16:22

Kayseri'de depremzedelere iftar verildi

Melikgazi Belediyesi ve Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'de yurtlarda kalan depremzedeler için iftar programı düzenledi.

Kayseri'de depremzedelere iftar verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Programda konuşan Palancıoğlu, depremin ilk gününden beri belediye olarak hem sahada hem de yardım çalışmaları anlamında ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Desteklerinin deprem bölgesindeki çadır kentlerde de devam ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her zaman depremzedelerin yanındayız. Bu ramazan yaşadığımız felaketten dolayı hepimizin içi buruk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Kardeşlerimizin yaşadıkları bu acıyı, ülke olarak hep birlikte yaşadık. Yaşanan felakette hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha ülkemize böyle acı ve afetler yaşatmasın"

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