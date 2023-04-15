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Güncel
DHA 15.04.2023 12:06

Esenyurt'ta 3 gün bekletilen tır şoförü yükünü sokağa attı

Esenyurt'ta 3 gün boyunca marketin önünde bekletilerek yükünü teslim etmesine izin verilmeyen TIR şoförü, sinirlenerek yükünü yolun ortasına bıraktı.

Esenyurt'ta 3 gün bekletilen tır şoförü yükünü sokağa attı

Akçaburgaz Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü, iddialara göre bir TIR şoförü yükünü teslim etmek için market zincirinin deposunun önüne park etti.

Esenyurt'ta 3 gün bekletilen tır şoförü yükünü sokağa attı



Depo yetkilileri, şoföre beklemesi gerektiğini söyledi. Aradan 3 gün geçtikten sonra şoför yine yetkililer ile irtibata geçti ancak yine beklemesi gerektiği cevabını aldı. Duruma sinirlenen şoför TIR'ın dorsesinde bulunan bebek bezlerini yola atmaya başladı. Bütün yükünü deponun önündeki yola boşaltan şoför, marketin önünden ayrıldı. Şoförün sinirlenip dorsede bulunan bebek bezlerini yola bıraktığı anları, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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