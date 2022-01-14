Düzce İl Alay Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeklerinin katılımıyla Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta ve şüpheli T.E'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde ise ruhsatsız av tüfeği ve fişekler bulundu.