Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 02:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli göz altına alındı.
Düzce İl Alay Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeklerinin katılımıyla Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta ve şüpheli T.E'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde ise ruhsatsız av tüfeği ve fişekler bulundu.
Etiketler: Düzce Uyuşturucu Narkotik
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