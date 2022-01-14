Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 02:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İstanbul'dan Ankara istikametine giden Osman G. idaresindeki 34 ZC 4294 plakalı otomobil, Köroğlu Park alanı mevkisinde önünde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AKH 19 plakalı demir yüklü tıra çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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