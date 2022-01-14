Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 02:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehirspor Karacabey Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
[Fotoğraf: İHA]
TFF 2’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon arasının ardından oynayacağı ilk maç olan Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
TFF 2’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon arasının ardından oynayacağı ilk maç olan Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Sezon arasının ardından yapılacak olan ilk maçın çalışmalarını sürdüren oyuncular, antrenmanı çift kale maç ile tamamlandı. Maç öncesinde Eskişehirspor 10 puan ile ligde 18’inci sırada bulunurken, Karacabey Belediyespor ise 16 puanla 17’nci sırada yer alıyor.
Etiketler: Eskişehir TFF TFF 1. Lig
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