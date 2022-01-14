Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Isparta'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin bir ikamette olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, firari hükümlüyü yakaladı.
"Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen M.K, işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
Etiketler: Isparta Jandarma Genel Komutanlığı
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