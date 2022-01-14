Yenikent Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta çalışan Mehmet H'ye (62), henüz belirlenemeyen nedenle Ömer Ö. tarafından tabancayla ateş edildi.

Bacağından yaralanan Mehmet H, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemeler yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ömer Ö'yü (38) suç aleti silahla yakaladı.