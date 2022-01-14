Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 02:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iş yeri ve araçta 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay'da kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kentteki bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada, 10 bin litre kaçak akaryakıt ile sayaçlı aktarma pompası ele geçirdi.
Şüpheli D.B. hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Kaçakçılık Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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