Denizli'nin Sarayköy ilçesinde deve güreşine gönül vermiş Mehmet Akca'ya ait 14 yaşındaki "Çağrı" isimli deve, görme bozukluğu şikayetiyle üniversitenin hayvan hastanesinde getirildi.

Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Harun Çınar tarafından muayene edilen ve iki gözünde katarakt olduğu belirlenen deve ameliyat edildi.

Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiğini, devenin yaklaşık iki yıldır her iki gözünde görme sonuyla yaşadığını belirtti.

Hayvanın sağ gözündeki kataraktın alındığını dile getiren Çınar, "Devenin şifaya ulaşmasına yardımcı olacağız. Şu an tek gözünü ameliyat ettik. Diğer gözünü de 45 gün sonra ameliyat edeceğiz." dedi.

Devenin sahibi Mehmet Akca da hayvanın kendisi için önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, "Çift hörgüçlü devemiz Çağrı, bizim güreş develerimizin babası oluyor. Yaklaşık 8 senedir bizimle yaşıyor, 25-30 civarında yavrusunu aldık. Dişi güreş develerinin üretimini yapıyoruz. Çağrı'nın tedavisini yaptırmak bizi mutlu etti. Devemizin bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.