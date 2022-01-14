Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında gerçekleştirilen, 16 Ocak'a kadar sürecek fuarda, 356 firma stant açtı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı konuşmada, kentin tarımda öncü illerden biri olduğunu söyledi.

Tarım sektörünün daha iyi bir noktaya gelmesi için fuarların önemli olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Tarım, Aydın için önemli bir sektör. Fuarlar, üreticiyle üretilen ürünün kullanıcısı arasında bir iş birliği sağlıyor. Fuarı Aydın'da, bölgede ve ülkede tarımın gelişmesine katkı sağlayacak organizasyon olarak görüyoruz." dedi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da 2020'de Aydın'ın, Türkiye'de yapılan fuarlar arasında en fazla ziyaretçi alan 3. şehir konumunda yer aldığını dile getirdi.

Pandemi nedeniyle geçen yıl fuarın yapılamadığını hatırlatan Çondur, "Bu yıl ziyaretçi sayısını 342 binin de üzerine çıkarmak istiyoruz. 250 milyonluk bir satış yapmayı da hedefliyoruz. Ciddi anlamda bir potansiyelimiz ve faaliyete geçirdiğimiz bir ciromuz var. Gerek yurt içinde gerek ihracatta iddialı bir pozisyondayız. Bu yıl Aydınlı firmaların özel bir ilgi göstermesi dikkatimizi çekti." diye konuştu.

Açılışa CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de katıldı.