Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 farklı suçtan hakkında 34 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen B.D'nin (37) Peker Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemin ardından cezaevine teslim edildi.