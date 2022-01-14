Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 34 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 farklı suçtan hakkında 34 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen B.D'nin (37) Peker Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Manisa
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