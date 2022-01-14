Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 01:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de, FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.
16 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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