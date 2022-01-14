Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kardan kapanan 16 kırsal mahallenin yolu açıldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahalle yollarında belediye ekiplerince çalışma yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 360 personelden oluşan 75 ekip, 123 iş makinesi ve kamyon ile yol açma çalışmalarını 7 gün 24 saat yürütüyor.
Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde görev yapan ekipler, son 24 saatte 5 ilçede kardan kapanan 16 mahallenin yollarını ulaşıma açtı.
Çalışmalar kapsamında İznik'te 9, Kestel'de 4, Gürsu, Orhangazi ve Mustafakemalpaşa'da birer mahallenin yolu kardan temizlendi.
Etiketler: Bursa Kar Yağışı Ulaşım
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