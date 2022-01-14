Denizli'nin Pamukkale ilçesinden 1998 yılında Moğolistan'a yerleşen ve burada Moğolistanlı bir kadınla evlendikten sonra lokanta işletmeye başlayan Aytan, her geçen gün daha fazla Moğolistanlının Türk yemeklerine ilgi gösterdiğini söyledi.

Daha çok Türk mutfağına yönelik yemek yapan ancak talebe göre Kazak ve Moğol mutfağına da yer verdiğini belirten Aytan, "Buranın insanı et ve et ürünlerini sevdiği için Türk mutfağımızda olan Adana ve Urfa kebap, sulu yemek çeşitlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Moğolistanlılar Türk mutfağını çok sevdi ve büyük teveccüh var." diye konuştu.

Lokantada 25 personelle hizmet verdiklerini vurgulayan Aytan, "Restoranımız yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Mekanımız daha çok orta ve üst seviyeye hitap ediyor. Kazakistan Başbakanı'nı, Moğolistan Cumhurbaşkanı'nı ve bakanlarını ağırladık." dedi.

Restoranın Türk damak zevkinin yanı sıra Türk kültürünün de tanıtılmasına katkı sağladığını ifade eden Aytan, "İnsanlar burada daha çok Türkleri, Türk mutfağını tanımış oluyor. Yerli ve yabancı turistlere Türk kültürünü ve geleneklerini anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.