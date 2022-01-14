Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta şehirler arası yolcu otobüsünde 15 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta polis ekibince durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında 15 kilo 190 gram esrar bulundu.
Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, bagaj bölümünde çuvalların içerisinde 15 kilo 190 gram esrar bulundu.
Çuvalların sahibi olduğu öne sürülen yolculardan A.T, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uşak Uyuşturucu Narkotik
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